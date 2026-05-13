Musica doppia data salernitana per Anna Tatangelo
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Anna Tatangelo approda in provincia di Salerno con due date del suo "Tatangeles Summer Tour 2026". Il primo appuntamento è fissato per sabato 16 maggio a Poderia, frazione di Celle di Bulgheria, in Piazzale Santa Sofia a partire dalle ore 21:30, in occasione delle celebrazioni per la santa.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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