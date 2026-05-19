Canale 5 ripropone il programma Super Karaoke con Michelle Hunziker al timone. La conduttrice torna in prima serata con una nuova edizione, e tra gli ospiti annunciati ci sono Anna Tatangelo e Raf. La trasmissione, nota per le esibizioni di cantanti noti e per le sfide tra concorrenti, verrà trasmessa prossimamente. La produzione ha confermato l’arrivo di altri artisti, senza ancora comunicare i nomi. La prima puntata si prevede tra breve su Canale 5.

Canale 5 si prepara a riaccendere i riflettori su uno dei format più famosi della storia del piccolo schermo. Prossimamente, la prima serata della rete ammiraglia Mediaset ospiterà il ritorno di Super Karaoke. Lo show canoro, che in passato ha fatto cantare intere generazioni nelle piazze italiane, è pronto a mostrarsi al pubblico in una veste completamente rinnovata. Al timone di questa avventura ci sarà l'energia di Michelle Hunziker, reduce dal grande successo ottenuto alla conduzione di Tim Battiti Live Spring. La location. La macchina organizzativa è già in pieno movimento e ha scelto una cornice d'eccezione per questo reboot estivo. Sarà infatti la scenografica Piazza Trento e Trieste a Ferrara a trasformarsi in un enorme studio televisivo a cielo aperto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Super Karaoke, Michelle Hunziker torna su Canale. Da Anna Tatangelo a Raf: chi sono gli ospiti

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