Angelo Mazzone ricoverato per epatite A al Policlinico di Milano | Avevo gli occhi gialli la pelle color Simpson

Notizia in breve

Un uomo di 46 anni, fondatore di una pagina dedicata a Milano, è stato ricoverato al Policlinico dopo aver contratto l’epatite A. Ha riferito di aver notato gli occhi gialli e la pelle di colore simile a quello di un personaggio dei cartoni animati. La diagnosi è stata confermata dopo aver accusato sintomi riconducibili alla malattia. Secondo le sue parole, l’infezione sarebbe stata contratta durante una cena in un ristorante eritreo.