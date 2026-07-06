Angelo Mazzone ricoverato per epatite A al Policlinico di Milano | Avevo gli occhi gialli la pelle color Simpson
Un uomo di 46 anni, fondatore di una pagina dedicata a Milano, è stato ricoverato al Policlinico dopo aver contratto l’epatite A. Ha riferito di aver notato gli occhi gialli e la pelle di colore simile a quello di un personaggio dei cartoni animati. La diagnosi è stata confermata dopo aver accusato sintomi riconducibili alla malattia. Secondo le sue parole, l’infezione sarebbe stata contratta durante una cena in un ristorante eritreo.
Il fondatore di Milano segreta racconta il ricovero per epatite A, contratta secondo lui a cena in un ristorante eritreo Angelo Mazzone, 46 anni, fondatore della pagina divulgativa Milano segreta, ha raccontato di aver scoperto di avere l'epatite A e di essere stato ricoverato al Policlinico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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