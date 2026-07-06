Un uomo è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto l’Epatite A. La malattia è stata contratta dopo aver partecipato a una cena in un ristorante di Milano. La vittima, conosciuta come ideatore di una pagina social dedicata alla città, ha dichiarato di sperare di guarire. La notizia è stata resa nota attraverso i canali di comunicazione ufficiali. Nessun dettaglio è stato fornito sulla durata del ricovero o sulle condizioni di salute.

Ha contratto l’Epatite A dopo una cena in un ristorante di Milano: la storia di Angelo Mazzone, ideatore della nota pagina social “Milano Segreta”, che è stato costretto al ricovero in ospedale. “Spero di guarire”, ha raccontato lo stesso Mazzone che ha identificato in un pasto in un locale eritreo il momento in cui si è ammalato. Epatite A dopo una cena in un ristorante a Milano La storia di Angelo Mazzone Sintomi, contagio e vaccino, tutto sulla malattia Epatite A dopo una cena in un ristorante a Milano In un’intervista a Il Corriere della Sera, Angelo Mazzone ha raccontato la sua disavventura e i giorni di grande paura che ha vissuto prima e dopo la diagnosi che ha confermato che si era ammalato di Epatite A. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Epatite A dopo la cena al ristorante di Milano, Angelo Mazzone ricoverato in ospedale: "Spero di guarire"

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