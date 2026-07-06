Un creator di contenuti con una pagina social dedicata a curiosità su Milano ha raccontato di aver contratto l’epatite A dopo aver mangiato fuori. Ha descritto di aver avuto gli occhi gialli e la pelle di colore simile a quella dei personaggi di un cartone animato. Dopo il ricovero in ospedale, è stato comunicato che verranno inviati i Nas. La pagina social, seguita da circa 90.000 persone, si occupa di raccontare notizie e curiosità sulla città.

Con la pagina social “Milano Segreta “, fondata nel 2014, racconta ai suoi 90mila follower tutte le curiosità del capoluogo lombardo e dintorni, Angelo Mazzone però ha rivelato a Il Corriere della Sera una disavventura che lo ha portato al Pronto Soccorso. I medici hanno riscontrato dai primi controlli la presenza di Epatite A. “Ho iniziato ad avere nausea, prima leggera, poi sempre piu? forte. – ha spiegato – Dopo un po’ ho fatto le analisi e ho scoperto di aver contratto l’epatite A. Sono dovuto andare al pronto soccorso. La bilirubina era altissima. Mi sono spaventato: avevo gli occhi gialli. La pelle color Simpso. La nausea aumentava e mi girava la testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo gli occhi gialli, la pelle color Simpson. Ho preso l’epatite A, andando a cena fuori. L’ospedale manderà i Nas:” così Angelo Mazzone, creator di “Milano Segreta”

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«Ho cenato fuori e ho preso l’epatite A», l’incubo del creator di “Milano Segreta». La faccia «come un Simpson» e i sintomi: come l’ha scopertoDopo aver cenato fuori, un uomo di 46 anni si è accorto di avere gli occhi gialli e una pelle giallastra.

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