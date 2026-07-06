Angelo Bonelli, leader di Avs, ha criticato duramente il ddl sulla caccia in Parlamento, chiedendo alla premier di fermare la legge se non desidera che venga approvata. Bonelli ha definito la proposta come un attacco alla natura, esprimendo forte preoccupazione. La discussione sulla legge prosegue tra i deputati, con opposizioni che si oppongono alle modifiche. La questione resta al centro del dibattito parlamentare.

Angelo Bonelli, leader di Avs, è scatenato sul ddl sulla caccia all’esame del Parlamento. «Meloni fermi la legge sulla caccia se non vuole passare alla storia come una killer della natura, perché la legge voluta anche dal suo partito definisce la caccia come attività “utile alla conservazione” e trasforma i cacciatori in “bioregolatori”, ma la realtà è che si tratta di un vero e proprio attacco alla natura e alla biodiversità. Non si puo' sacrificare il patrimonio faunistico per inseguire qualche voto nel mondo venatorio». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Angelo Bonelli fuori controllo: Meloni killer della natura

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ANGELO BONELLI FUORI CONTROLLO: NON SONO BRAD PITT

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