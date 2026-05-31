Angelo Bonelli che lavoro faceva prima della politica e quanto guadagna ora
Prima di entrare in politica, Angelo Bonelli lavorava come avvocato. Attualmente, è co-portavoce di Europa Verde e rappresentante di Alleanza Verdi Sinistra, ruolo in cui è coinvolto nelle attività politiche e nelle campagne ambientali. Non sono disponibili dati pubblici sul suo stipendio attuale. La sua presenza pubblica si concentra principalmente sulle questioni ecologiste e sulla partecipazione politica nel settore dei movimenti verdi.
Angelo Bonelli è oggi uno dei volti più riconoscibili di Alleanza Verdi Sinistra, insieme a Nicola Fratoianni, e ricopre il ruolo di co-portavoce di Europa Verde. Prima dell’attuale fase politica nazionale, però, il suo percorso si è costruito lontano dalle grandi segreterie di partito, tra battaglie ambientaliste, amministrazione locale, cooperazione internazionale e campagne giudiziarie e civiche spesso molto dure. Nato a Roma nel 1962, Bonelli entra nell’area ambientalista alla fine degli anni Ottanta. Il suo impegno nei Verdi comincia nel 1988, in un periodo in cui i temi ecologisti erano ancora marginali nel dibattito pubblico italiano. L’ambientalismo di quegli anni era fatto soprattutto di territorio, comitati, opposizione al consumo di suolo e difesa di aree minacciate da abusi edilizi o interessi economici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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