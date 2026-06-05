Il governo sta valutando investimenti in piccoli reattori nucleari ancora in fase di sviluppo, ma non ci sono certezze sui costi reali. Le domande principali riguardano il prezzo effettivo di questa tecnologia e le modalità di gestione delle scorie radioattive generate dalle nuove centrali. La mancanza di dettagli concreti sui costi e sulle soluzioni di smaltimento solleva preoccupazioni sul progetto.

Quanto costerebbe davvero investire in piccoli reattori ancora prototipali?. Dove verranno stoccate le scorie radioattive prodotte dalle nuove centrali?. Perché i modelli sperimentali in Cina e Russia hanno fallito?. Come possono le infrastrutture di accumulo sostituire il nucleare?.? In Breve Rischio finanziario su mini-reattori SMR basati su prototipi in Cina e Russia. Mancanza di un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi già esistenti. Previsione Irena: 95% elettricità globale da rinnovabili entro il 2052. Necessità di investimenti in sistemi di accumulo e geotermico per la rete.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nucleare, Bonelli: ‘Scommessa senza certezze e costi fuori controllo

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