Nella notte, un edificio residenziale di Kiev è stato colpito da missili e droni lanciati dalla Russia, causando la morte di dieci persone e il ferimento di almeno 46. La notizia arriva poche ore dopo un avvertimento del presidente ucraino riguardo a un possibile attacco su larga scala contro la capitale. La regione circostante ha subito danni e interruzioni, mentre le autorità locali stanno valutando i danni e i soccorsi sono in corso. La Polonia ha risposto inviando caccia militari in volo.

Nella notte, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo dieci persone e ferendone almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, secondo il Kyiv Independent. Il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko ha riferito che un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto tra il settimo e il nono piano nel quartiere di Podilskyi. Foto e video pubblicati sui social media mostrano parte della facciata dell'edificio crollata in seguito all'impatto di un missile. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Ancora un raid russo su Kiev, colpito un edificio residenziale: 10 i morti. La Polonia fa decollare i caccia

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Ucraina, attacco russo su Kiev: cattedrale della Dormizione in fiamme

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