Nella notte tra venerdì e sabato, le forze russe hanno lanciato un attacco sulla città di Dnipro, in Ucraina, colpendo un edificio di quattro piani e un’infrastruttura industriale. Secondo quanto comunicato dal governatore dell’oblast di Dnipropetrovsk, si sono registrati 21 feriti. Le fonti ufficiali riferiscono che l’attacco ha causato danni significativi alle strutture colpite.

Le forze russe hanno effettuato attacchi nella notte tra venerdì e sabato a Dnipro, in Ucraina. Il governatore dell’oblast di Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, ha spiegato che un edificio di quattro piani e un’infrastruttura industriale sono stati colpiti. Almeno 21 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino, e diverse sono state ricoverate in ospedale. Le autorità sospettano che altre persone possano essere ancora intrappolate sotto le macerie dove sono al lavoro i servizi di emergenza. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, raid russo su edificio residenziale a Dnipro: 21 feriti

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