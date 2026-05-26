Ancora spray urticante dentro la scuola | scatta l' evacuazione

Notizia in breve

Un episodio di spray urticante all’interno di una scuola si è verificato questa mattina in via XXV Aprile, nell’istituto Fossombroni. L’incidente ha portato all’evacuazione dell’edificio. Non sono stati segnalati feriti, ma l’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per gestire la situazione. La scuola ha attivato le procedure di sicurezza e sta collaborando con le autorità per chiarire quanto accaduto.