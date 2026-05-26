Ancora spray urticante dentro la scuola | scatta l' evacuazione
Un episodio di spray urticante all’interno di una scuola si è verificato questa mattina in via XXV Aprile, nell’istituto Fossombroni. L’incidente ha portato all’evacuazione dell’edificio. Non sono stati segnalati feriti, ma l’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per gestire la situazione. La scuola ha attivato le procedure di sicurezza e sta collaborando con le autorità per chiarire quanto accaduto.
Ancora un episodio di spray al peperoncino spruzzato all'interno di una scuola. È quanto sarebbe successo questa mattina, 26 maggio, in via XXV Aprile all'interno dell'istituto Fossombroni. Qui gli studenti di alcune classi sono stati fatti uscire all'esterno dopo che il liquido sarebbe stato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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