Un 19enne ha spruzzato spray urticante a un giovane fuori da una discoteca a Padova. Il motivo sarebbe legato a motivi di gelosia. Sono state adottate misure cautelari nei suoi confronti. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La rissa si è svolta nella zona di ingresso del locale, dove si sono verificati i momenti di tensione.

Tre provvedimenti contro un 19enne, questo il bilancio delle misure adottate dalla Questura di Padova dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 maggio all’esterno di una discoteca della zona industriale. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato individuato come responsabile dell’uso di spray urticante contro un automobilista, che ha perso il controllo dell’auto causando un danneggiamento a un’altra vettura in sosta. L’episodio sarebbe maturato per motivi di gelosia. L'intervento a Padova La dinamica dell’aggressione Le vittime e le conseguenze Il movente: motivi di gelosia I... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rissa in discoteca a Padova, 19enne ferisce un giovane con spray urticante per gelosia: il provvedimento

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