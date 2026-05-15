Zamorano ha commentato le recenti vittorie dell’Inter nel campionato e in Coppa Italia, rilasciando alcune considerazioni sulla squadra e sui risultati ottenuti. Ha sottolineato come fare il doblete nel primo anno non sia un’impresa semplice, facendo riferimento alla prestazione del passato. Inoltre, ha parlato di un possibile nuovo ciclo, affermando che in realtà non è mai veramente terminato. Le sue parole sono state raccolte dalla Gazzetta dello Sport.

di Paolo Moramarco Zamorano ha commentato alla Gazzetta dello Sport le vittorie in campionato e Coppa Italia dell’Inter. Queste le parole dell’ex attaccante. Felice per la doppia affermazione dell’ Inter in Serie A e Coppa Italia, Ivan Zamorano, ex attaccante cileno e bandiera nerazzurra, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ripercorrendo momenti storici della sua carriera e osservando con attenzione il presente della squadra guidata da Cristian Chivu. Il fuoriclasse ricorda l’epoca della UEFA 1998 e celebra l’attuale dominio degli azzurri, sottolineando regolarità, qualità dei giocatori e capacità tattica del club. DOPLETE... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zamorano celebra l’Inter: «Chivu? Fare il doblete al primo anno non è da tutti. Nuovo ciclo? Non è mai finito»

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