Il voto del comportamento | il nuovo peso della valutazione sulla promozione sugli Esami del primo ciclo e di Maturità

La Legge 1502024 riforma la valutazione del comportamento degli studenti, che diventa un indicatore molto importante capace di determinare la promozione o la bocciatura. Il Governo ha introdotto regole rigorose che legano il successo scolastico anche all’etica, al rispetto del personale e dei compagni, e alla cittadinanza attiva. Di seguito analizziamo come il comportamento incide nella scuola secondaria (dove la riforma registra il suo impatto maggiore) e l’incidenza sugli stessi Esami finali. La Legge 1 ottobre 2024, n. 150 ha reso il voto di comportamento un fattore determinante per l’ammissione: se la valutazione della condotta è inferiore a 610, infatti, il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Colloquio maturità, quanto dura l'orale e la nuova valutazione dello studente all'esame di stato

Notizie e thread social correlati

Division I World Cup, l’Italia affronta l’Australia: azzurre a caccia del primo successo del nuovo ciclo tecnicoNella partita di apertura della Division I della Coppa del Mondo, l’Italia affronta l’Australia.

Esami di Maturità 2026: entro il 6 giugno si nomina il Referente del plico telematico. 27 FAQ su funzioni, compensi e obblighiEntro il 6 giugno sarà nominato il Referente del plico telematico per gli Esami di Maturità 2026.

Temi più discussi: Esame di Stato di terza media, chi può essere ammesso: Invalsi e comportamento tra i requisiti; Esami di maturità 2026, ammissione con una materia insufficiente e con media minore di 6 è sempre possibile; Ricorso contro la bocciatura in terza media: la valutazione dei docenti e le decisioni del Tar; Riforma del voto in condotta: cosa cambia davvero per gli studenti delle medie e superiori.

Proposta DNR per la Riforma della Scuola Secondaria reddit

Valutazione esame terza media 2026: criteri e calcolo votoScopri come funziona la valutazione dell'esame di terza media 2026: criteri, indicatori e calcolo del voto finale per studenti e genitori. controcampus.it

Esame di terza media 2025: tutto quello che devi sapere in 16 domande e risposteE' partito il conto alla rovescia per l'esame di terza media. Il modo migliore per affrontare le prove è stare sereni, sapere come si svolgono e, ovviamente, ripassare con metodo. L’esame di terza ... focusjunior.it