Il voto del comportamento | il nuovo peso della valutazione sulla promozione sugli Esami del primo ciclo e di Maturità
La Legge 1502024 introduce una novità nel sistema di valutazione degli studenti: il comportamento diventa un criterio decisivo per la promozione, gli esami del primo ciclo e la Maturità. La normativa attribuisce un peso significativo alla condotta, influenzando direttamente l’esito finale degli studenti. Questa modifica si applica alle valutazioni scolastiche, rendendo il comportamento un elemento centrale nel giudizio complessivo. La normativa entra in vigore con l’obiettivo di integrare la valutazione formativa con aspetti comportamentali.
La Legge 1502024 riforma la valutazione del comportamento degli studenti, che diventa un indicatore molto importante capace di determinare la promozione o la bocciatura. Il Governo ha introdotto regole rigorose che legano il successo scolastico anche all’etica, al rispetto del personale e dei compagni, e alla cittadinanza attiva. Di seguito analizziamo come il comportamento incide nella scuola secondaria (dove la riforma registra il suo impatto maggiore) e l’incidenza sugli stessi Esami finali. La Legge 1 ottobre 2024, n. 150 ha reso il voto di comportamento un fattore determinante per l’ammissione: se la valutazione della condotta è inferiore a 610, infatti, il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Colloquio maturità, quanto dura l'orale e la nuova valutazione dello studente all'esame di stato
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