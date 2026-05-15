Chi è Anan Khalaili | il nuovo Hakimi che Conte vuole al Napoli Ruolo cifre e trattativa

Il Napoli sta cercando di portare in squadra Anan Khalaili, giovane esterno destro nato nel 2004 e attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise. La trattativa tra il club partenopeo e il giocatore è in corso, mentre si discute di ruolo e cifre dell’eventuale trasferimento. Khalaili sta attirando l’attenzione grazie alle sue prestazioni e viene paragonato a un noto calciatore, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali su un accordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? In Sintesi Il Napoli fa sul serio per Anan Khalaili, esterno destro classe 2004 in forza all’ Union Saint-Gilloise. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato una trattativa avanzata per portare il talento arabo-israeliano all’ombra del Vesuvio. Il giocatore ha già dato il suo assenso per un contratto fino al 2031, ma balla ancora una differenza tra la richiesta dei belgi ( 25 milioni di euro ) e la valutazione azzurra (circa 18 milioni). A spingere per la chiusura dell’operazione è Antonio Conte in persona: il tecnico leccese vede nel ventunenne le stesse caratteristiche fisiche e tattiche di Achraf Hakimi, ritenendolo il profilo perfetto per raccogliere l’eredità di Giovanni Di Lorenzo nel suo 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Chi è Anan Khalaili: il “nuovo Hakimi” che Conte vuole al Napoli. Ruolo, cifre e trattativa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, Politano saluta. Obiettivo Anan Khalaili” Napoli, accordo con Anan Khalaili: affare da 25 milioni di €, ADL anticipa la concorrenzaIl giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in azzurro, trovando un accordo con la società partenopea per un contratto di... Oddio questa cosa mi mette in crisi #fns #napoli Chi è Anan Khalaili? 2 gol e 5 assist in Belgio per il terzino dell'Union Saint-Gilloise | VIDEO x.com In Israele rilanciano: Napoli-Khalaili, accordo con il giocatore fino al 2031In Israele rilanciano che Anan Khalaili sarebbe molto vicino al Napoli. Ci sarebbe già un accordo di base con il calciatore israeliano. areanapoli.it Mercato Napoli, chi è Anan Khalaili: ha già stregato Aurelio De LaurentiisLa dirigenza azzurra si muove per aggiudicarsi il primo colpo del mercato estivo: trattativa già avviata per un talento dell'Union Saint-Gilloise. sportal.it