Amoris laetitia pubblicato il documento di preparazione dell' Incontro di ottobre 2026

Da vaticannews.va 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e la Segreteria Generale del Sinodo pubblicano il Percorso tematico, strumento di preparazione e animazione dell'Incontro che Leone XIV ha convocato in Vaticano dal 7 al 14 ottobre con i capi delle Chiese Orientali Cattoliche e i presidenti delle Conferenze Episcopali in occasione dei dieci anni della esortazione apostolica di Papa Francesco  . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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