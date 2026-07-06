Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e la Segreteria Generale del Sinodo pubblicano il Percorso tematico, strumento di preparazione e animazione dell'Incontro che Leone XIV ha convocato in Vaticano dal 7 al 14 ottobre con i capi delle Chiese Orientali Cattoliche e i presidenti delle Conferenze Episcopali in occasione dei dieci anni della esortazione apostolica di Papa Francesco . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Amoris laetitia, pubblicato il documento di preparazione dell'Incontro di ottobre 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dieci anni di Amoris laetitia, il documento di preparazione dell'Incontro di ottobre 2026Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e la Segreteria Generale del Sinodo hanno pubblicato il Percorso tematico, uno strumento di...

Leggi anche: Vaticano, pubblicato documento per aiutare le famiglie a difendere l’ambiente

Temi più discussi: Leone XIV: a ottobre un incontro mondiale sulla famiglia; Leone XIV: Dio desidera la pace per ogni nazione e ogni popolo; Il Papa chiude il Concistoro: Dio desidera pace, la violenza non avrà l'ultima parola; 07 - Bollettino Sala Stampa della Santa Sede.

Nella vicenda della FSSPX di questi giorni, il grande tema che stiamo ancora mettendo sotto il tappeto è quello dell’integrazione del Concilio Vaticano II e del magistero successivo (fino ad Amoris Laetitia) nella vita della Chiesa. x.com

Dubbi e dilemmi (post lungo, chiedo venia) reddit

Leone XIV: Concistoro non un appuntamento isolato, ad ottobre incontro dedicato all’Amoris LaetitiaQuesto Concistoro è stato un momento prezioso, ma non deve rimanere un appuntamento isolato. Lo ha detto il Papa, nel suo intervento conclusivo al Concistoro straordinario in Aula nuova del Sinodo. agensir.it

Papa Leone XIV: incontro mondiale sulla famiglia a ottobre | 10 anni ‘Amoris Laetitia’, Chiesa doni amoreIl messaggio di Papa Leone XIV per i 10 anni dell'Amoris Laetitia di Bergoglio e l'invito a Roma ad ottobre per tutte le Chiese e le famiglie IL SUMMIT MONDIALE SULLA FAMIGLIA AD OTTOBRE 2026: ... ilsussidiario.net