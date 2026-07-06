Dieci anni di Amoris laetitia il documento di preparazione dell' Incontro di ottobre 2026
Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e la Segreteria Generale del Sinodo hanno pubblicato il Percorso tematico, uno strumento di preparazione all’Incontro di ottobre 2026. L’evento si terrà in Vaticano dal 7 al 14 ottobre e coinvolgerà i capi delle Chiese Orientali Cattoliche e i presidenti delle Conferenze Episcopali. La pubblicazione segna dieci anni dall’uscita di Amoris laetitia, documento fondamentale per l’appuntamento sinodale.
Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e la Segreteria Generale del Sinodo pubblicano il Percorso tematico, strumento di preparazione e animazione dell'Incontro che il Papa ha convocato in Vaticano dal 7 al 14 ottobre con i capi delle Chiese Orientali Cattoliche e i presidenti delle Conferenze Episcopali . 🔗 Leggi su Vaticannews.va
10 ANOS DE AMORIS LAETITIA - Live de formação
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