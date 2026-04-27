È stato pubblicato dal Dicastero per il Servizio Umano Integrale e dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita “L’Ecologia integrale nella vita della famiglia”, un documento pensato per trasmettere in famiglia la cura del Creato e della vita umana. Il volume, spiega una nota, “è nato per accogliere gli appelli di Papa Francesco e Papa Leone XIV ad ascoltare il grido dei poveri e della Terra e per offrire una risposta concreta mettendo in atto i principi dell’Esortazione post-sinodale Amoris Laetitia e gli insegnamenti dell’Enciclica Laudato Si'”. Servizio di Cristiana Caricato RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Vaticano, pubblicato documento per aiutare le famiglie a difendere l'ambiente

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