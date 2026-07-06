Amorim si trova a Milano, dove ha già iniziato a parlare italiano. Durante un'intervista, ha commentato che il Milan rappresenta una sfida più grande rispetto alla precedente. Le sue intenzioni sono chiare da tempo, con incontri con la dirigenza, chiamate ai giocatori e discussioni con chi potrebbe essere ancora indeciso sul rimanere. La sua presenza nella città è parte di un piano già avviato, volto a consolidare il progetto sportivo.

Le idee sono già molto chiare da tempo: la missione affidata dalla proprietà, le call con la dirigenza, le telefonate ai giocatori (anche a chi magari non è ancora del tutto convinto di restare). Ruben Amorim si è già calato con energia e personalità nel mondo rossonero, e da oggi lo farà in maniera ancora più diretta. Il portoghese è atterrato pochi minuti prima delle 14 a Linate Prime (lo scalo privato): l'avventura inizia. Camiciotto bianco, pantaloni beige, sneakers bianche, il nuovo timoniere rossonero è - a vista, a pelle, a sensazione - un uomo felice. Sorriso radioso, ottimismo diffuso, qualche parola già in italiano e molta consapevolezza di tutto e su tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Amorim è a Milano, già parla italiano e punzecchia lo United: "Milan, una sfida più grande dell'ultima..."

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. @acmilan, Amorim è arrivato in città: Sono davvero felice di essere qui, è un onore essere l'allenatore del Milan. A Milano per vincere? Certo, se sei qui devi giocare per quello x.com

Amorim è a Milano, già parla italiano e punzecchia lo United: Milan, una sfida più grande dell'ultimaIl tecnico portoghese è sbarcato all'aeroporto di Linate nel primo pomeriggio: Molto felice di essere qui, per me è un onore ... msn.com

Milan, ecco Amorim: Per me è un onore essere qui. Sarà una grande sfida, voglio vincerePrime parole da allenatore del Milan per Ruben Amorim, che dopo essere atterrato a Milano Linate ha rilasciato alcune dichiarazioni, partendo in italiano, alla stampa presente. tuttomercatoweb.com

[Moretto] È fatta per Rúben Amorim all'AC Milan. L'allenatore portoghese firmerà un contratto fino al 2028. L'accordo include anche l'opzione per un terzo anno aggiuntivo. Tutte le pratiche saranno finalizzate nelle prossime ore. reddit