Ruben Amorim è arrivato a Milano e trascorrerà due giorni tra Casa Milan e il centro sportivo di Milanello prima di assumere ufficialmente la guida della squadra. Durante la visita, ha espresso la propria motivazione nel voler allenare il squadra, sottolineando che si tratta di un obiettivo di lunga data. La sua nomina sarà formalizzata dopo questa fase di visita e valutazione.

“Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste”. Con queste parole Ruben Amorim ha accolto il proprio arrivo sulla panchina rossonera nel comunicato ufficiale diramato dal club, e proprio da domani quelle parole inizieranno a trasformarsi in impegni concreti: il tecnico portoghese sbarcherà infatti a Milano nel primo pomeriggio, dando ufficialmente il via alla sua nuova avventura italiana. Lo riporta La Gazzetta dello Sport nell’edizione in edicola questa mattina, ricostruendo nel dettaglio il programma dei prossimi giorni. Il programma: prima Casa Milan, poi Milanello.... 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Amorim atterra a Milano: due giorni tra Casa Milan e Milanello prima di guidare la squadra

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AMORIM UFFICIALE AL MILAN: ECCO COSA NE PENSO

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