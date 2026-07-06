Amorim è arrivato a Milano | Che orgoglio essere al Milan per me è una grande sfida | Ore decisive per Gila l' agente incontra la Lazio

Ruben Amorim è arrivato a Milano e ha firmato con il Milan, dichiarando di essere molto felice e di considerare un onore essere il nuovo allenatore del club. Le sue prime parole sono state rilasciate prima delle 14 all'aeroporto di Linate. Nel frattempo, si attendono sviluppi importanti per un calciatore, con un incontro tra l'agente e la società biancoceleste in programma.

Ruben Amorim ha ufficialmente iniziato la sua avventura al Milan. Poco prima delle ore 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole: "Sono davvero molto felice di essere qui - ha detto il neo tecnico rossonero - È un onore essere l'allenatore del Milan. Perché ho scelto il Milan? È un club davvero speciale per me, è una grande sfida. Avevo promesso a me stesso, dopo l'ultima esperienza, che avrei scelto una sfida più piccola, ma il fatto di essere qui è una cosa ancora più grande. Sono davvero orgoglioso di trovarmi qui, voglio solo lavorare con i miei giocatori, con il mio staff e lavorare sodo". E ancora: "Non sono ingenuo, so che abbiamo molto da fare, ma se sei l'allenatore del Milan, devi giocare per vincere. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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[Moretto] È fatta per Rúben Amorim all'AC Milan. L'allenatore portoghese firmerà un contratto fino al 2028. L'accordo include anche l'opzione per un terzo anno aggiuntivo. Tutte le pratiche saranno finalizzate nelle prossime ore. reddit