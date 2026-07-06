Il nuovo allenatore del Milan, Rúben Amorim, è arrivato all'aeroporto di Linate poco dopo le 14:00. In un breve commento, ha dichiarato di essere orgoglioso e ha affermato che è al Milan per vincere. L'arrivo è avvenuto in orario rispetto alla tabella di marcia stabilita. Nessuna altra informazione è stata fornita durante l'evento.

In perfetto orario sulla tabella di marcia iniziale, poco dopo le ore 14:00, il nuovo allenatore del Milan, Rúben Amorim, è sbarcato ufficialmente all'aeroporto di Linate Prime a Milano. Ad attendere lo sbarco dell'ex tecnico di Sporting Lisbona e Manchester United c'era anche il nostro inviato sul campo, Stefano Bressi, che ha raccolto in esclusiva per le pagine di PianetaMilan.it le primissime e attesissime dichiarazioni a caldo del nuovo condottiero rossonero. Le prime parole di Amorim a Linate: "Sfida enorme, sono orgoglioso". Il tecnico lusitano non ha nascosto l'emozione e la grande carica per questa nuova avventura sotto il Duomo: "Sono davvero molto felice di essere qui, è un grandissimo onore essere l’allenatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Amorim a Milano, le prime dichiarazioni al nostro inviato: "Che orgoglio. Al Milan per vincere"

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AMORIM, ECCO LE PRIME RICHIESTE DA MANAGER FA LUI IL MERCATO DEL MILAN RAMOS E NON SOLO

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