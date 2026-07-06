Amici 26 potrebbe non avere il consueto daytime e la casetta, secondo alcune indiscrezioni per la prossima edizione prevista nel 2026-2027. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sui cambiamenti, ma si parla di possibili modifiche alla formula tradizionale del talent. La produzione non ha ancora confermato né smentito queste ipotesi. La prossima stagione televisiva si avvicina, e le decisioni definitive saranno comunicate nei prossimi mesi.

Amici è al centro di nuove indiscrezioni riguardanti la sua prossima edizione, la numero 26, in programma per il 2026-2027. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, noto giornalista e autore, si starebbe valutando la possibilità di eliminare il daytime e la storica casetta, elementi che hanno sempre contraddistinto il talent show di Maria De Filippi. Scopriamo il motivo e cosa è emerso nelle ultime ore. Anna Pettinelli lascia Amici: il motivo e chi potrebbe sostituirla Amici 26 anticipazioni: le origini delle indiscrezioni. Le voci su un possibile cambiamento radicale nel format di Amici sono emerse dalla rubrica di Gabriele Parpiglia, in cui si sottolinea che l’ultima edizione non ha avuto l’impatto sperato sul pubblico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Segui gli aggiornamenti su Amici.

© Anticipazionitv.it - Amici 26, possibile addio al daytime e alla casetta: il motivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rabiot, dall’addio alla Juventus alla leadership al Milan: e per i bianconeri oggi è un rimpianto. Il motivo

“Il vero motivo dell’addio”. Milo Infante, addio alla Rai per Mediaset: i retroscenaMilo Infante ha annunciato il suo passaggio dalla Rai a Mediaset, lasciando il suo ruolo in una trasmissione di approfondimento.

Temi più discussi: Anna Pettinelli fuori dal cast di Amici 2027, avrebbe accettato di partecipare a Tale e Quale Show; Addio a Gino Boido, campione di biliardo. Il saluto degli amici: Ciao Conte; L’addio a Imprezzabile, al Corvetto l’affetto di amici e colleghi. Un gesto da eroe, dal suo gesto nascano frutti di bene; Il matrimonio tra il papà di Valentino Rossi Graziano e Ambra: il video.

Amici 26, possibile taglio del daytime e addio alla casetta: le novità in discussioneA pochi giorni dall’avvio dei provini per Amici 26, emergono indiscrezioni su una revisione del format che potrebbe escludere il daytime e la storica casetta, privilegiando talenti già presenti sul me ... notizie.it

Rivoluzione Amici 26, Maria De Filippi cancella la casetta e il daytime? L’indiscrezione shockTerremoto in arrivo ad Amici 26? Secondo Gabriele Parpiglia, Maria De Filippi potrebbe cancellare la casetta e il daytime. Ecco lo scenario. mondotv24.it

Addio a Gino Boido, campione di biliardo. Il saluto degli amici: Ciao Conte x.com