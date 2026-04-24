Dopo aver lasciato la Juventus, Rabiot ha assunto un ruolo di rilievo al Milan. La sua partenza dai bianconeri viene ricordata come un momento di rimpianto dalla società torinese. Attualmente, il centrocampista francese si distingue per la sua leadership nel club rossonero, segnando un percorso diverso rispetto a quello che avrebbe potuto avere con la squadra precedente. La sua evoluzione ha attirato l’attenzione di molti appassionati di calcio.

di Angelo Ciarletta Dall’addio alla Juventus alla leadership al Milan: Rabiot per la Vecchia Signora oggi è un rimpianto. Il motivo e l’analisi della situazione. La Juve si prepara alla sfida decisiva per la Champions League con un retrogusto amaro. Secondo l’analisi di Tuttosport, il protagonista più atteso è Adrien Rabiot,. La storia d’amore tra il francese e il club torinese si è interrotta bruscamente nel 2024, tra cambi di dirigenza e il peso delle negoziazioni condotte dalla madre Veronique, lasciando oggi spazio a una malinconica nostalgia.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rabiot, dall’addio alla Juventus alla leadership al Milan: e per i bianconeri oggi è un rimpianto. Il motivo

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Milannews.it. . Olivier #Giroud in esclusiva a MilanNews.it: “Tornare al Milan Mi piacerebbe. Vediamo cosa farò l’anno prossimo, il club mi manca. Rabiot un top. Tutta la squadra sta aiutando Leão. Rafa, ti amo”. La seconda parte dell’intervista esclusiva - facebook.com facebook