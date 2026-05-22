La prossima edizione dell’America’s Cup del 2027 sta attirando l’attenzione di diverse squadre pronte a sfidarsi nel torneo. Tra queste, una delle più attese è quella che rappresenta l’Italia, con una squadra che si prepara a competere con entusiasmo. La competizione si preannuncia serrata, con la presenza di team provenienti da vari paesi che hanno già annunciato la loro partecipazione. La sfida tra le diverse formazioni si svolgerà in un clima di aspettative crescenti e preparazioni intense.

La flotta di partecipanti alla America’s Cup 2027 si è arricchita sensibilmente negli ultimi due mesi con una serie di iscrizioni in ritardo che hanno contributo ad ampliare il numero di pretendenti al massimo trofeo mondiale della vela e che renderanno l’evento in programma a Napoli nell’estate del 2027 ancora più interessante. Una parterre di sodalizi decisamente numeroso contribuirà ad aumentare la competitività e l’interessa attorno alla manifestazione sportiva più antica del mondo. Team New Zealand si presenterà nel capoluogo campano per difendere la Vecchia Brocca: i neozelandesi avevano il diritto di scegliere la location e potevano dunque rimanere ad Auckland, ma per ragioni economiche (come successo a Barcellona nell’ultima occasione) si sono spostati in Europa e hanno scelto l’Italia per inseguire il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - America’s Cup 2027: chi parteciperà? Luna Rossa all’arrembaggio, che concorrenza per New Zealand

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AMERICA'S CUP Napoli 2027 | Gli USA tornano in gara con Riptide Racing. Ultime news!!!

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