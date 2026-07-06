Il nuovo brano di Amelie, intitolato “Non è Francesco”, ha già riscosso successo. La canzone nasce dall’esigenza di creare un personaggio diverso da quelli incontrati in precedenza, riflettendo il malessere diffuso e stancante che si percepisce nella società attuale.

“NON È FRANCESCO” nasce dal disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Il malessere che oggi come figura sta stancando un po’ tutti. Basta red flag!”, parola di Amelie. Il suo brano, by Canova è in rotazione radio (dopo Ginnastica, sempre by Canova, che ha conquistato il pubblico).Ora, però, Amelie descrive un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde, destabilizza. È un uomo costruito per sottrazione: non giudica, non critica, non performa. Sa chi è, sa cosa fa, sa stare. Misterioso e sexy, come il Grande Gatsby, esiste soprattutto come ideale, più facile da sognare che da incontrare davvero. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Amelie, il suo nuovo brano “Non è Francesco” é già un successo

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