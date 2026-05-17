La PICCOLA AMÉLIE | la Metafisica dei tubi di Amélie Nothomb che ha incantato Cannes

Tra i film in corsa per il premio come Miglior Film d’animazione ai prossimi Premi Oscar si trova anche una produzione francese intitolata La piccola Amélie, diretta da Maïlys Vallade e Liane-Cho Han. La pellicola ha partecipato alla selezione ufficiale a Cannes, dove ha ricevuto attenzione per la sua qualità artistica. La sua presenza nella cinquina di candidati rappresenta un riconoscimento importante nel settore cinematografico internazionale. La produzione si distingue per le sue scelte stilistiche e narrative, che ne hanno suscitato interesse tra critica e pubblico.

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Nella cinquina dei candidati come Miglior Film d’animazione ai Premi Oscar 2026, figurava anche una raffinata produzione francese dal titolo La piccola Amélie, diretto da Maïlys Vallade e Liane-Cho Han. La pellicola, presentata al Festival di Cannes nel 2025, è l’adattamento cinematografico del romanzo autobiografico Metafisica dei tubi della scrittrice belga Amélie Nothomb, che racconta i suoi primi tre anni di vita vissuti in Giappone. Il modo ironico e paradossale di narrare la storia rende sia il film che il libro dei piccoli gioiellini che vale la pena scoprire. La Trama. La neonata Amélie, figlia di diplomatici belgi che vivono in Giappone, non manifesta alcun segno di “vita”: non si muove, non piange, non interagisce con i suoi genitori e i fratelli maggiori, tanto che i medici la definiscono un “ortaggio”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - La PICCOLA AMÉLIE: la Metafisica dei tubi di Amélie Nothomb che ha incantato Cannes ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La piccola Amélie - Dal romanzo di Amélie Nothomb | Clip La prima parola Sullo stesso argomento Leggi anche: Intervista ad Amélie Nothomb Amélie Nothomb, la madre e la sua maschera narrativaSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. La piccola Amélie: il film d’animazione in home videoLa piccola Amélie: il film d'animazione in home video (purtroppo solo in DVD) con Lucky Red dopo i premi vinti e l'uscita al cinema. mangaforever.net La piccola Amelie, forte e coloratissimo, un adattamento animato della biografia creativa di Amélie NothombIn principio era il nulla. E Dio vide che questo era un bene: il nulla lo appagava totalmente e Dio non sentiva il bisogno di muoversi né di comunicare. Dio, altrimenti detto il tubo, per il modo in ... mymovies.it