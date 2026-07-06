Nella puntata di oggi di TennisMania, Massimiliano Ambesi ha commentato la partita di Eala, definendola molto difficile all'inizio. Ha aggiunto che, nonostante le difficoltà, si sta delineando un tabellone interessante per Paolini. La trasmissione è disponibile sul canale YouTube di OA Sport.

Ritorna l’appuntamento quotidiano con TennisMani a, format in onda sul canale YouTube di OA Sport. Nella puntata odierna Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, si è soffermato sulle prove offerte dai giocatori azzurri impegnati nelle partite dei sedicesimi di finale del torneo di Wimbledon e sulla capacità dell’Italia di esprimersi al meglio nei tornei dello Slam. Sulla bella prestazione di Sonego con Fritz e sul salto di qualità mentale di Cobolli: “ Sonego ha veramente giocato alla pari con Fritz, che è stato più concreto. Se Fritz avesse i piedi di Sonego, forse sarebbe numero uno al mondo. Cobolli ha dimostrato di aver fatto un salto di qualità in termini di testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ambesi: “Con Eala partita difficilissima, ma si profila un tabellone interessante per Paolini”

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