Qualora Jannik Sinner dovesse battere questa sera il qualificato nipponico Shintaro Mochizuki, staccherebbe il pass per i quarti di finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2026 di tennis: ad attendere il vincente della sfida tra l’azzurro ed il giapponese è il tedesco Jan-Lennard Struff. Il teutonico, infatti, era sotto di due set contro il polacco Hubert Hurkacz, ma ha avuto la forza di pareggiare i conti e poi di portarsi in vantaggio di un break nel corso del quinto set, quando poi è arrivato il ritiro dell’avversario sul punteggio di 4-2 per il tedesco. Per Struff, classe 1990, si tratta del primo quarto di finale in un... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner con il ritiro di Hurkacz. Si profila un veterano di 36 anni

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