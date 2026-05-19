Nella giornata di ieri, il presidente della Regione Marche ha visitato il nuovo centro di distribuzione Amazon situato a Jesi, che dovrebbe entrare in funzione a partire da luglio. L’impianto, che si estende su una vasta area, prevede la creazione di circa 1000 posti di lavoro nei prossimi tre anni. Il sopralluogo è stato effettuato per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo della struttura, che rappresenta un investimento significativo nella zona.

JESI - Ieri il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli si è recato in visita al nuovo centro di distribuzione Amazon di Jesi, che sarà operativo a partire dal mese di luglio. Si tratta del primo centro di distribuzione nelle Marche e di uno snodo strategico per rafforzare la rete logistica del gruppo nel Paese. «L’apertura del centro di Jesi è un passaggio importante per la nostra Regione – ha dichiarato Acquaroli – perché unisce investimenti industriali, innovazione e prospettive occupazionali. La scelta di questo insediamento, in prossimità dell’Interporto delle Marche e in un’area ben collegata alle principali infrastrutture, conferma le potenzialità di crescita del sistema logistico del nostro territorio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Amazon Jesi, il nuovo centro distribuzione operativo da luglio. Previsti 1000 nuovi posti di lavoro in 3 anni. Sopralluogo di Acquaroli

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