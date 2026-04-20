Lavoro la Camera di Commercio assume a tempo indeterminato | il bando per tre posti a Novara

La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha pubblicato un bando per tre assunzioni a tempo indeterminato presso la sede di Novara. Il progetto mira a rafforzare il personale degli uffici locali, offrendo nuove opportunità di impiego. La selezione riguarda candidati interessati a lavorare in un contesto legato alle attività della Camera di Commercio nella zona. La pubblicazione del bando apre la possibilità di partecipare alle procedure di assunzione.

La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte potenzia i propri uffici con l'inserimento di nuovo personale. L'ente ha pubblicato i bandi di concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre figure con profilo di istruttori specialisti nei servizi anagrafici e nella.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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