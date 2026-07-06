Altro che i soliti cliché beauty da mamma della sposa
Il matrimonio di Aurora Ramazzotti, celebrato nel weekend, ha attirato l'attenzione della cronaca rosa italiana, coincidendo con quello di Taylor Swift. La cerimonia ha visto protagonisti affetti familiari e scelte estetiche non convenzionali, distanziandosi dai soliti cliché da evento nuziale. La giornata è stata segnata da dettagli personalizzati e stili originali, che hanno catturato l'interesse dei media e dei presenti. La coppia ha optato per un allestimento e un look che hanno suscitato molte discussioni.
I l matrimonio di Aurora Ramazzotti (andato in scena nel weekend, in concomitanza con quello di Taylor Swift ) trasforma i riflettori della cronaca rosa italiana in una passerella di affetti e scelte estetiche tutt’altro che scontate. Se gli occhi di tutti sono giustamente puntati sulla sposa, a catturare gli sguardi è anche la madre della sposa. Michelle Hunziker, splendida quarantanovenne, interpreta divinamente il ruolo senza scivolare nel protagonismo. Aurora Ramazzotti sposa: l’abito ispirato da mamma Michelle, papà Eros all’altare X Michelle Hunziker, splendida madre della sposa. Il ricco carnet dei wedding look dell’estate 2026 si arricchisce di nuovi esempi di eleganza moderna, in stile italiano, tutti da imitare. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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