Altro che i soliti cliché beauty da mamma della sposa

Notizia in breve

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti, celebrato nel weekend, ha attirato l'attenzione della cronaca rosa italiana, coincidendo con quello di Taylor Swift. La cerimonia ha visto protagonisti affetti familiari e scelte estetiche non convenzionali, distanziandosi dai soliti cliché da evento nuziale. La giornata è stata segnata da dettagli personalizzati e stili originali, che hanno catturato l'interesse dei media e dei presenti. La coppia ha optato per un allestimento e un look che hanno suscitato molte discussioni.