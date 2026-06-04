Durante una conferenza a Londra, una figura di spicco ha utilizzato un abbigliamento innovativo per rompere con i tradizionali outfit formali, presentandosi con un capo di alta moda. L'evento si è svolto nel quartiere di Shoreditch, dove ha anche rivolto un appello a livello globale riguardo alle crisi umanitarie, sottolineando l'importanza di forza e resilienza.

S ee Rania di Giordania è salita sul palco della conferenza SXSW London nel quartiere di Shoreditch, a Londra, per lanciare un appello globale sulla forza e sulla resilienza necessarie ad affrontare le drammatiche crisi umanitarie del nostro tempo. Davanti a una vasta platea di leader delle industrie creative e tecnologiche, la sovrana ha pronunciato un discorso dal grande impatto emotivo, denunciando il peso dei conflitti in Medio Oriente e mettendo in guardia contro i rischi dell’apatia sociale indotta dagli smartphone. Per l’occasione, la reale ha espresso la propria determinazione anche attraverso una precisa scelta di stile, sfoggiando un impeccabile outfit d’ispirazione urbana che reinterpreta i codici del guardaroba formale con rara modernità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Altro che solito tailleur da ufficio. Rania di Giordania a Londra smonta i cliché del guardaroba formale con un pezzo di pura avanguardia (che vogliamo copiare subito)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rania di Giordania, look da 2.690 euro e scarpe vintage che fanno invidiaRania di Giordania è tornata in pubblico dopo oltre un mese di assenza, attirando l’attenzione con un look valutato circa 2.

Il look del giorno, con il tailleur in seta che riscrive la divisa da ufficioCon l’arrivo della nuova stagione, il modo di vestirsi si modifica, portando in primo piano capi più leggeri e freschi.

Rania di Giordania e la nuora Rajwa, è gara di stile: i look (ricchi di simboli) per la festa dell'IndipendenzaLa regina Rania di Giordania è da sempre la quintessenza dello stile. E non si smentisce neanche nella scelta del suo raffinato abito (intriso di simboli) scelto per ... leggo.it

Rania e Rajwa di Giordania, abiti da sogno e borsa iconica. Ma un’altra Principessa si distingueRania di Giordania incanta con un abito esclusivo e Rajwa lascia senza fiato con dettagli in oro. Mentre Salma sceglie i decori estremi. dilei.it