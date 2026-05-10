Festa della mamma frasi e citazioni migliori da dedicare | non i soliti auguri
La Festa della mamma si avvicina, offrendo l'opportunità di esprimere gratitudine a chi si prende cura della famiglia con dedizione quotidiana. In questo giorno si condividono pensieri, frasi e citazioni per rendere omaggio a tutte le madri, ricordando il valore del loro ruolo senza ricorrere ai classici auguri. È un momento in cui si celebra l'affetto e la riconoscenza verso chi dà tanto senza chiedere nulla in cambio.
La Festa della mamma è uno dei momenti più sentiti dell'anno, un'occasione speciale per dire “grazie” a chi ogni giorno dona amore, forza e sostegno senza chiedere nulla in cambio. Che sia con un biglietto scritto a mano, un messaggio su Whatsapp o una dedica sui social, trovare le parole giuste.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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