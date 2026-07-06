Altro che crisi | cosa ha scritto su Instagram

Il 4 luglio, durante un concerto a Tor Vergata, si è vista tra il pubblico Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di un noto cantante. L’influencer ha pubblicato alcune foto e video dell’evento sul suo profilo Instagram. Nei post, si mostra sorridente e in compagnia di amici, mentre assiste allo spettacolo. La sua presenza è stata documentata attraverso immagini condivise online.

C ’era anche Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo, al concerto di sabato 4 luglio a Tor Vergata. L’influencer, che soli pochi giorni fa era a New York, ha condiviso qualche momento della giornata tra le Storie del suo account Instagram, dove ha mostrato dall’alto i 250mila spettatori radunati in attesa dell’evento dei record, e poi ha avuto parole piene d’affetto per il cantante. Ultimo, tutto pronto per il concertone a Tor Vergata: il messaggio ai fan, la scaletta, gli ospiti X Leggi anche › Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, aria di crisi? Il silenzio social e l’indizio di Halloween Tutte l’emozione di Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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