Caso Abdul | ricorso per bloccare l’espulsione verso Nauru
Un ricorso è stato presentato per bloccare l’espulsione di un migrante verso Nauru, dopo le accuse di abusi subiti dalle istituzioni del paese di provenienza. Lo Stato ha stanziato 2,5 miliardi di euro per trasferire i migranti, mentre si discute sulle modalità e sui motivi che permettono di espellere persone che hanno denunciato violazioni. La vicenda si inserisce nel contesto delle politiche di gestione dei flussi migratori e delle procedure di espulsione.
?? Punti chiave Come può lo Stato espellere chi ha subito abusi dalle sue istituzioni? Perché il governo ha stanziato 2,5 miliardi per trasferire i migranti? Chi proteggerà i soggetti vulnerabili dopo il fallimento del sistema australiano? Quali conseguenze legali avrà la sentenza per gli altri detenuti??? In Breve Avvocato Alison Battisson contesta l'accordo da 2,5 miliardi di dollari con Nauru. Abdul arrivò in Australia nel 2013 subendo abusi da un assistente. Il senatore David Shoebridge . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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