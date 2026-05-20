Caso Abdul | ricorso per bloccare l’espulsione verso Nauru

Un ricorso è stato presentato per bloccare l’espulsione di un migrante verso Nauru, dopo le accuse di abusi subiti dalle istituzioni del paese di provenienza. Lo Stato ha stanziato 2,5 miliardi di euro per trasferire i migranti, mentre si discute sulle modalità e sui motivi che permettono di espellere persone che hanno denunciato violazioni. La vicenda si inserisce nel contesto delle politiche di gestione dei flussi migratori e delle procedure di espulsione.

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