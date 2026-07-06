Altra notte di terrore a Kiev la furia russa sulla capitale Bombe sulle case dopo le minacce di Putin alla Polonia | caccia Nato in volo – La diretta

Nella notte, Kiev è stata raggiunta da almeno 15 esplosioni, con un bilancio provvisorio di dieci morti. È la terza notte di attacchi consecutivi, dopo un raid che aveva provocato 31 vittime pochi giorni fa. Le esplosioni si sono verificate poco dopo mezzanotte, colpendo varie zone della città. La situazione ha portato anche a interventi di caccia Nato in volo, in risposta alle recenti minacce provenienti da Mosca.

Un’altra notte di terrore per Kiev, la terza in pochi giorni dopo il raid di giovedì che aveva causato 31 morti. Almeno 15 esplosioni hanno colpito la capitale poco dopo mezzanotte, con almeno 10 morti provvisori. Nel distretto di Podil un condominio è crollato parzialmente, mentre a Bucha un drone ha ferito tre persone. L’attacco è arrivato in due ondate, missili balistici e Kalibr prima, bombardieri Tupolev poi, con droni Geran 5 e missili Kh101. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di 2.200 droni russi usati in una settimana, mentre Kiev rivendica 16 centrali colpite in Crimea. Le minacce di Peskov alla Polonia prima del vertice Nato. 🔗 Leggi su Open.online

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