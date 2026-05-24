Raffica di razzi e droni russi su Kiev Putin lancia anche il supermissile Oreshnik che minaccia l’Europa | in volo caccia polacchi – La diretta

Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, Kiev è stata colpita da una vasta raffica di razzi e droni russi. Durante l’attacco, sono stati lanciati anche i missili Oreshnik, considerati tra i più potenti, che secondo le fonti russe minacciano l’Europa. In risposta, sono stati schierati caccia polacchi in volo. L’attacco rappresenta uno dei più intensi degli ultimi dodici mesi contro l’Ucraina.

La Russia ha sferrato uno degli attacchi più pesanti nell’ultimo anno contro l’Ucraina nella notte tra il 23 e il 24 maggio. L’assalto si è concentrato soprattutto sulla capitale Kiev. Sarebbero stati lanciati da parte russa oltre 50 missili e più di 700 droni a ondate: la prima intorno all’una di notte ora locale, le altre tra le 3 e le 5 del mattino. Il bilancio provvisorio diffuso dalle autorità è di una vittima e 24 feriti, dei quali 13 ricoverati negli ospedali della capitale e tre nei comuni della cintura. Il sindaco Vitali Klitschko ha segnalato danni ad almeno sette palazzi residenziali nei quartieri di Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Solomianskyi e Pecherskyi, oltre a un supermercato, un centro commerciale, un palazzo direzionale, un dormitorio, una stazione di servizio, un garage e diversi magazzini. 🔗 Leggi su Open.online

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Russia, Lavrov minaccia l'Ucraina dopo il presunto attacco con un drone alla residenza di Putin

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