L’Alto rappresentante dell’UE ha dichiarato che gli Stati Uniti sarebbero gli unici a lasciare Kiev dopo le minacce di Putin, ma ha poi corretto il suo commento. La sua affermazione si è rivelata falsa, e la stessa Kallas ha successivamente fatto marcia indietro. La dichiarazione ha attirato attenzione, aggiungendosi alle numerose gaffe pubbliche di cui è stata protagonista negli ultimi anni.

Si è aggiunta un’altra figuraccia nel curriculum di gaffe imbarazzanti, ormai più lungo dell’esperienza lavorativa, dell’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas. Ieri mattina, a margine della riunione del Consiglio affari esteri dell’Ue a Cipro, Kallas ha annunciato davanti ai giornalisti che i diplomatici americani hanno abbandonato Kiev, ma è falso. «Da quanto abbiamo appreso ieri (mercoledì, ndr) dall’Ucraina, tutte le ambasciate sono rimaste tranne una. Anche questo richiede coraggio da parte di tali ambasciate. Tutti gli Stati europei sono rimasti, l’America se n'è andata», ha detto ai microfoni. Neanche troppo velatamente, ha tacciato la Casa Bianca di non essere risoluta, avendo ceduto alle richieste russe di far evacuare il personale diplomatico dalla capitale ucraina. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Kallas: «Dopo le minacce di Putin, Usa unici a lasciare Kiev». Ma è falso

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