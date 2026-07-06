Alto sgradimento
Una persona ha espresso il suo disappunto riguardo all’atteggiamento verso le classifiche di gradimento, sottolineando che non si dovrebbe disprezzarle solo quando sono negative e vantarsi quando sono positive. La dichiarazione mette in discussione questa modalità di comportamento, evidenziando una posizione critica nei confronti di chi cambia atteggiamento secondo i risultati. Non sono stati forniti dettagli su chi abbia parlato o il contesto preciso in cui sono state fatte queste affermazioni.
Le classifiche di gradimento possono piacere o non piacere. Ma non va bene prenderne le distanze solo quando vanno male e vantarsene quando danno risultati positivi. Il risultato emerso dal test di popolarità su governatori e sindaci delle città, dà indicazioni particolari per l'Emilia-Romagna. Il presidente Michele de Pascale ne esce piuttosto male: sulle diciotto regioni prese in considerazione, è in dodicesima posizione: dietro di lui ci sono solo i governatori di Abruzzo, Sardegna, Umbria, Liguria, Molise e Lazio. Stefano Bonaccini, predecessore di de Pascale, in genere era un'eccellenza in queste graduatorie (secondo nel 2024). La domanda posta ai partecipanti al test era la seguente: 'Le chiedo un giudizio complessivo sull'operato del presidente (o sindaco) della Regione (o Comune). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
stile alto gradimento.
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