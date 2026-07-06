alto sgradimento

Notizia in breve

Una persona ha espresso il suo disappunto riguardo all’atteggiamento verso le classifiche di gradimento, sottolineando che non si dovrebbe disprezzarle solo quando sono negative e vantarsi quando sono positive. La dichiarazione mette in discussione questa modalità di comportamento, evidenziando una posizione critica nei confronti di chi cambia atteggiamento secondo i risultati. Non sono stati forniti dettagli su chi abbia parlato o il contesto preciso in cui sono state fatte queste affermazioni.