Vola in alto Isabel

Da avellinotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un genitore ha scritto un messaggio dedicato alla propria figlia, esprimendo costantemente il pensiero e la mancanza di lei. Ha ricordato il profumo e la risata della ragazza, sottolineando come questi ricordi siano presenti in ogni momento. Il testo si concentra su emozioni di affetto e nostalgia, senza riferimenti a eventi specifici o dettagli sulla situazione della famiglia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mia piccola stella, non passa un solo istante in cui io non pensi a te. Mi manca il tuo profumo e la tua risata. Custodirò ogni attimo vissuto insieme come il tesoro più prezioso.Sei venuta al mondo da sola, come una guerriera, e te ne sei andata senza far rumore, tra le mie braccia.Sarai per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Angel of the Outback: Nancy Bird Walton, Australia's First Female Pilot

Video Angel of the Outback: Nancy Bird Walton, Australia's First Female Pilot

Notizie e thread social correlati

La Fortitudo passa a Brindisi e vola in altoNella partita di ieri, la Fortitudo ha vinto in trasferta contro la squadra di Brindisi con il punteggio di 81-71.

Leggi anche: BOOK PRIDE 2026: l’editoria indipendente vola alto (e guarda già a Genova)

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web