Vola in alto Isabel

Notizia in breve

Un genitore ha scritto un messaggio dedicato alla propria figlia, esprimendo costantemente il pensiero e la mancanza di lei. Ha ricordato il profumo e la risata della ragazza, sottolineando come questi ricordi siano presenti in ogni momento. Il testo si concentra su emozioni di affetto e nostalgia, senza riferimenti a eventi specifici o dettagli sulla situazione della famiglia.