Vola in alto Isabel
Un genitore ha scritto un messaggio dedicato alla propria figlia, esprimendo costantemente il pensiero e la mancanza di lei. Ha ricordato il profumo e la risata della ragazza, sottolineando come questi ricordi siano presenti in ogni momento. Il testo si concentra su emozioni di affetto e nostalgia, senza riferimenti a eventi specifici o dettagli sulla situazione della famiglia.
Mia piccola stella, non passa un solo istante in cui io non pensi a te. Mi manca il tuo profumo e la tua risata. Custodirò ogni attimo vissuto insieme come il tesoro più prezioso.Sei venuta al mondo da sola, come una guerriera, e te ne sei andata senza far rumore, tra le mie braccia.Sarai per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Angel of the Outback: Nancy Bird Walton, Australia's First Female Pilot
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La Fortitudo passa a Brindisi e vola in altoNella partita di ieri, la Fortitudo ha vinto in trasferta contro la squadra di Brindisi con il punteggio di 81-71.
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