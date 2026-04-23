cortisolo alto come abbassarlo per dimagrire davvero

Il cortisolo è un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali che viene associato a diverse funzioni nel corpo, tra cui la gestione dello stress e il metabolismo. Quando i livelli di cortisolo sono elevati, possono verificarsi effetti come aumento di peso, in particolare nella zona addominale. Per ridurre il cortisolo, vengono suggerite modifiche nelle abitudini alimentari e nello stile di vita. La questione è oggetto di attenzione in ambito medico e nutrizionale.

Definito come l’ormone dello stress, il cortisolo è in realtà uno degli ormoni più importanti per il nostro benessere fisico e psicologico. Ma, come fare ad abbassarlo al fine di dimagrire e tornare in piena forma? Ecco alcune strategie. Prima di andare a vedere insieme qualche consiglio utile per abbassare il cortisolo, cerchiamo di capire innanzitutto che cos’è e perché, appunto, si alza. Il cortisolo è un ormone steroideo, noto come ormone dello stress, prodotto dalle ghiandole surrenali, che si trovano sopra i reni. E’ un ormone fondamentale per il nostro benessere psico-fisico, pensate che regola il metabolismo, la glicemia, la pressione arteriosa e anche il sistema immunitario.🔗 Leggi su Novella2000.it

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Cortisolo Stress: 3 Cene che lo Abbassano e Ti Aiutano a Dormire Meglio

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