Tra il 26 luglio e l’8 agosto 2026 si terrà nella provincia bergamasca uno dei 15 campi scuola nazionali dell’Associazione Nazionale Alpini, promosso dalla sezione locale. L’evento coinvolgerà 50 giovani provenienti da tutta Italia e si svolgerà tra le località di Orio e Almenno San Bartolomeo. Il campo sarà dedicato alle attività della sanità alpina, con focus sulla formazione e le pratiche di pronto intervento.

L’ESPERIENZA. Tra Orio e Almenno San Bartolomeo si svolgerà uno dei 15 campi scuola nazionali dell’Ana. Al centro le attività della «sanità alpina». Sono 15 i Campi scuola dell’Ana organizzati a livello nazionale, uno di questi si svolgerà nella nostra provincia, promosso dalla sezione di Bergamo nel periodo dal 26 luglio all’8 agosto 2026. Vedrà una cinquantina di partecipanti da tutta Italia (ancora qualche posto disponibile: per info email protected), che per 15 giorni si cimenteranno in attività speciali in due differenti location: Almenno S. Bartolomeo e Orio al Serio. Requisito: aver partecipato ad altri campi ed essere maggiorenni.... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Alpini, 50 giovani da tutta Italia per «vivere» l’ospedale da campo

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