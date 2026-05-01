Domani i giovani della squadra affronteranno l’Ascoli in una partita che conclude la stagione per le giovanili biancorosse. Il Perugia di Tedesco ha già concluso il campionato con la salvezza conquistata nell’ultimo turno. Ora, invece, tocca alle formazioni giovanili vivere un ultimo impegno ufficiale prima della pausa estiva. La sfida rappresenta un momento importante per i giovani calciatori in vista di future opportunità.

Il Perugia di Tedesco ha finito il suo campionato, per fortuna con la salvezza nell’ultimo turno di campionato, per le giovanili biancorosse il bello deve invece ancora iniziare. Domani si preannuncia una giornata di grande calcio al centro sportivo “Paolo Rossi”. Alle 15 la Primavera di Giorgi ospita l’Ascoli, nella 29a e penultima giornata della stagione regolare del Girone B, che attualmente vede i Grifoni al secondo posto in classifica, con un punto di vantaggio su Pescara e Avellino e 4 sullo Spezia, la prima squadra attualmente fuori dai playoff (per svantaggio negli scontri diretti contro il Pisa, a pari punti). Una partita per la quale Giorgi potrà contare sugli elementi che nel precedente turno erano indisponibili perché convocati dall’allenatore della prima squadra, Giovanni Tedesco.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In campo. Per i giovani un finale da vivere. Domani la Primavera sfida l’Ascoli

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