Piante luci e tavoli condivisi | la torre del MAXXI è tutta da vivere

La torre del MAXXI di Roma si presenta come un ambiente in cui piante, luci e tavoli condivisi creano un nuovo modo di vivere gli spazi del museo. La hall viene aperta ai visitatori come luogo di passaggio, ma anche come spazio da esplorare e utilizzare. La trasformazione mira a rendere l’area più accogliente e funzionale, favorendo un’esperienza diversa rispetto al passato.

La torre del MAXXI Roma si accende di piante, luci e tavoli condivisi, trasformando la hall del museo in uno spazio da attraversare ma anche da vivere. Non più soltanto ingresso, soglia o punto di passaggio: il progetto invita il pubblico a fermarsi, osservare, sedersi, incontrarsi e sperimentare un nuovo modo di stare dentro il museo. Tra vegetazione, lampade, strutture mobili e superfici comuni, l’architettura diventa un ambiente sensibile, capace di mescolare design, socialità e natura in una forma aperta e quotidiana. LEGGI ANCHE: Tra sogno e spiritualità: il mondo di Portia Zvavahera Con la sua torre, la hall del MAXXI Roma diventa una piazza verde.🔗 Leggi su Funweek.it

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