L'Inter sta valutando l'acquisto di N’dicka come possibile rinforzo nel reparto difensivo. La squadra ha già perso Acerbi e De Vrij, e cerca un nuovo centrale. La società ha mostrato interesse per il giocatore, senza ancora aver definito un accordo. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali. La strategia mira a rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione.

L’Inter è alla ricerca di un nuovo difensore centrale a seguito del mancato rinnovo e conseguente addio di Francesco Acerbi e del probabile addio di Stefan De Vrij. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, il nome più caldo delle ultime ore è quello di Evan N’dicka, attuale difensore della Roma. Forza fisica, velocità e senso della posizione: il centrale perfetto per Chivu. Marotta e Ausilio stanno valutando più nomi per rafforzare il reparto difensivo interista: da Solet a Muharemovic fino ad arrivare a N’dicka. Quest’ultimo è molto gradito da Cristian Chivu, reputandolo un difensore con maggiore esperienza rispetto al francese e al bosniaco. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, spunta un altro nome per la difesa: Ausilio vuole N’dicka

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