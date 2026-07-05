Allegri vuole Gatti al Napoli | la Juventus ha fissato il prezzo

La Juventus ha fissato il prezzo di Federico Gatti, che potrebbe lasciare il club durante l’estate. Massimiliano Allegri desidera portarlo al Napoli, anche se la società non ha ancora escluso una cessione. La trattativa si concentra sulla possibilità di trasferimento del difensore, con il club bianconero disposto a negoziare. Gatti, quindi, potrebbe cambiare maglia a fine stagione, in base agli accordi tra le parti.

Massimiliano Allegri vuole Federico Gatti al Napoli in vista della prossima stagione con la Juventus che non chiude alla cessione del calciatore che potrebbe salutare durante l’estate. Gatti nel mirino del Napoli di Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto da Sportmediaset il Napoli dovrebbe mettere sul piatto circa 25 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del centrale, pronto ad una nuova avventura per la sua carriera. Classe 1998, Gatti non rappresenta una priorità per Luciano Spalletti per quello che riguarda la difesa con l’ex CT della nazionale che avrebbe già dato l’ok alla sua partenza per sistemare la propria retroguardia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Juventus - Gatti in uscita, lo vuole allegri al Napoli

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