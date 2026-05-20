Case di lusso a Bari il mercato vale 621 milioni | ecco la mappa dei quartieri dove l' offerta è raddoppiata
Il mercato delle case di lusso a Bari ha raggiunto un valore di 621 milioni di euro, con un’offerta che si è raddoppiata negli ultimi anni. Sono presenti ville, residenze storiche e appartamenti moderni dotati di ogni comfort, situati sia nel centro cittadino sia in zone più riservate ed esclusive. Alcune proprietà offrono viste sul mare, altre sono circondate da giardini e ampi spazi verdi. La distribuzione dell’offerta coinvolge diverse aree della città, con variazioni nelle tipologie di immobili disponibili.
Ville, residenze storiche o nuovi appartamenti dotati di ogni comfort, in pieno centro o in zone più tranquille ed esclusive della città, vista mare o circondate da giardini e ampi spazi verdi. Il mercato delle case di lusso, tra Bari e provincia, ha un valore che si attesta intorno ai 621. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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