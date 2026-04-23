Non è solo una première, e nemmeno semplicemente l’arrivo di un sequel atteso. La serata milanese de Il diavolo veste Prada 2 si muove su un altro livello, quello in cui il cinema diventa specchio di un sistema e, allo stesso tempo, occasione per metterlo in scena. Fuori dalla sala, prima ancora che sullo schermo, prende forma un racconto fatto di presenze, gerarchie e stile. Dentro, torna uno dei personaggi più iconici degli ultimi vent’anni. Il ritorno di Miranda Priestly. Con Il diavolo veste Prada 2, Meryl Streep riprende il ruolo di Miranda Priestly, affiancata da Anne Hathaway e Emily Blunt. Il film aggiorna il suo sguardo, spostando il baricentro dalla semplice satira del sistema moda a una riflessione più ampia sulla sua evoluzione.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il diavolo veste Prada 2: l’attesissima première milanese con Anne Hathaway

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 (2026) Trailer ITA #2 | Meryl Streep, Anne Hathaway

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A vent’anni dal debutto del primo film, uscito nel 2006 e diventato un cult, “Il diavolo veste Prada 2” ha celebrato la sua première mondiale a New York City, al Lincoln Center Sul red carpet si è riunito il cast originale: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blu x.com