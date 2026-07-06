Alla Juventus è chiuso Max e Manna ci provano Gatti verso il Napoli del ’maestro’ Allegri

Max Allegri non potrà contare su Gila, passato al Milan, alla Juventus. Tuttavia, il difensore potrebbe essere trasferito al Napoli, dove l’ex juventino Giovanni Manna ha un ruolo chiave nel mercato. I partenopei avevano mostrato interesse per il giocatore già da alcune stagioni, quando Manna gestiva le trattative di mercato della società. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali sull’accordo tra Napoli e il difensore.

Max Allegri non avrà Gila, passato al Milan, ma al centro della difesa del Napoli potrebbe ritrovare un fedelissimo. In realtà i partenopei ci pensavano da un paio di stagioni, diciamo da quando le redini del mercato della società di Aurelio De Laurentiis sono nelle mani dell’ex juventino Giovanni Manna. Il nome è quello di Federico Gatti, che Manna conosce bene dai tempi della comune militanza in bianconer, mentre era stato proprio Max Allegri a scegliere Gatti quando era alla Juventus e ad imporlo come titolare, valorizzandone le qualità. Una stima reciproca che aveva portato a risultati anche personali, con la convocazione in nazionale, e che nel mercato di gennaio aveva anche fatto parlare di un possibile arrivo di Gatti al Milan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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